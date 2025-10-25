L’Ance Molise porta le istanze dell’edilizia al Ministro Zangrillo

TERMOLI. Anche il presidente dell’Ance Molise, Corrado Di Niro, è stato relatore in rappresentanza del settore edile regionale all’evento “Facciamo semplice l’Italia. Parola ai territori”, svoltosi a Termoli, che ha visto la partecipazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo.

Nel corso dell’intervento, il presidente Di Niro, dopo aver sottolineato il ruolo delle costruzioni nello scenario economico regionale, ha evidenziato la necessità della semplificazione dei procedimenti amministrativi, sia sul fronte dell’edilizia privata sia per quanto riguarda gli appalti pubblici.

In particolare, nell’ambito degli appalti pubblici, sempre nell’ottica della sburocratizzazione, ha rimarcato l’importanza di:

un bando unico per le procedure di gara;

per le procedure di gara; la semplificazione dei disciplinari di concessione dei finanziamenti;

di concessione dei finanziamenti; la necessità di implementare una piattaforma comunicante e di raccordo tra i vari soggetti coinvolti nella procedura (enti appaltanti, uffici tecnici, direzione lavori, uffici regionali), che consenta telematicamente di effettuare le verifiche e gli adempimenti necessari e accorci i tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione.

“Mi sento in dovere di ringraziare il presidente della Giunta regionale Roberti per averci dato la possibilità di esprimere le considerazioni della categoria rappresentata alla presenza del Ministro Zangrillo”, dichiara il presidente dell’Associazione, Corrado Di Niro.