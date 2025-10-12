Mobilità aerea volano di sviluppo del Molise, «Ne siamo sempre più convinti»

TERMOLI. La UILTrasporti Molise accoglie con entusiasmo le recenti dichiarazioni del Presidente ENAC Pierluigi Di Palma e del Presidente della Regione Molise Francesco Roberti sullo sviluppo della Regional Air Mobility (RAM), nell’ambito del progetto nazionale “Molise Vola”. L’iniziativa, promossa da ENAC, mira a innovare i collegamenti tra territori attraverso il trasporto aereo di prossimità, integrato con quello terrestre, riducendo i tempi di percorrenza e rafforzando la coesione territoriale.

In questo contesto, la UILTrasporti rilancia con forza il progetto “Molise Vola”, che intende restituire centralità al territorio regionale, da anni penalizzato da gravi carenze infrastrutturali. Tra gli interventi prioritari figura l’attivazione di una rotta aerea di linea tra l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia e Roma, considerata servizio di interesse pubblico. Tale collegamento garantirebbe un accesso rapido ai principali hub nazionali e internazionali, favorendo l’integrazione economica e sociale tra la Capitanata, il Basso Molise e la Capitale.

La limitata offerta di trasporti veloci penalizza lavoratori, studenti e cittadini che necessitano di raggiungere Roma per motivi istituzionali, sanitari o professionali. La rotta Foggia–Roma rappresenterebbe una risposta concreta a queste esigenze, contribuendo al riequilibrio della connettività nel Mezzogiorno.

Parallelamente, UILTrasporti ribadisce l’urgenza di realizzare un’aviosuperficie regionale, infrastruttura strategica per rendere operativo il progetto RAM anche in Molise. Tale impianto permetterebbe collegamenti diretti con i principali nodi del Centro-Sud, incentivando il turismo, la mobilità interna e nuove opportunità occupazionali nei settori della logistica e del trasporto.

La Regional Air Mobility, basata su velivoli sostenibili e a basso impatto ambientale, può trasformare il Molise in un laboratorio nazionale di mobilità innovativa. UILTrasporti si dichiara pronta a collaborare con ENAC, Regione Molise, l’aeroporto “Gino Lisa” e gli operatori del settore per tradurre questa visione in realtà, rendendo il Molise una regione connessa, sostenibile e protagonista del futuro della mobilità italiana.