Notarangelo: «Stellantis in America, un danno per il Molise e Termoli»

CAMPOBASSO. “Stellantis vola in America, pronta a investire ben 13 miliardi di dollari e a creare oltre 5mila posti di lavoro negli USA. Un bel colpo per l’inquilino della Casa Bianca, Donald Trump, che proprio in questi giorni non ha lesinato complimenti a Giorgia Meloni. Come dargli torto: una delle più grandi aziende italiane sta per diventare a stelle e strisce, nella quasi totale indifferenza del governo. Un danno per il Paese, una vera catastrofe per il Molise e per Termoli dal punto di vista sociale ed economico”.

Lo afferma in una nota il segretario regionale di Sinistra Italiana, Vincenzo Notarangelo.

“Prosegue intanto senza sosta il silenzio dei due fratelli d’Italia nostrani, per i parlamentari Lancellotta e Della Porta il tema Stellantis è infatti ormai da tempo diventato tabù. Guai ad incalzare il capo (Giorgia Meloni) e a mettere a repentaglio la propria ricandidatura, che a quanto pare vale più del futuro del territorio e di migliaia di lavoratori”.

“È una situazione purtroppo più tragica che comica, considerata l’eventuale, terribile crisi occupazionale che scaturirebbe da simili scelte. E i nostri rappresentanti a Roma (si sono perse le tracce anche di Cesa e Lotito) non possono pensare di nascondersi per sempre, così come il centrodestra locale non può credere di illudere i molisani tra un taglio di nastro e un ‘rimpastino’ di Giunta senza occuparsi seriamente dei problemi gravi di questa regione“.