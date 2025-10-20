Nuovi strumenti obbligatori a bordo dei pescherecci da gennaio

TERMOLI. Dal 2026 obbligo VMS ed e-logbook per tutti i pescherecci superiori ai 12 metri: abrogate le deroghe. Con decorrenza 10 gennaio 2026, tutti i pescherecci con lunghezza fuori tutto (Lft) pari o superiore a 12 metri saranno obbligati a installare a bordo un sistema di localizzazione automatica (Vms) regolarmente funzionante e a utilizzare il giornale di pesca elettronico (e-logbook). Lo stabilisce il Regolamento (Ue) n. 2023/2842, che modifica il Regolamento (Ce) n. 1224/2009, abrogando le deroghe finora concesse.

Fino ad oggi, i pescherecci tra 12 e 15 metri che operavano esclusivamente nelle acque territoriali e con permanenza in mare inferiore alle 24 ore potevano essere esentati da tali obblighi. Con le nuove disposizioni, questa esenzione viene definitivamente eliminata. Dal 10 gennaio 2026, pertanto, le unità maggiori12 metri prive di Vms o e-logbook non potranno intraprendere alcuna attività di pesca.

La comunicazione ufficiale, diramata dal Masaf, firmata digitalmente dal direttore generale Francesco Saverio Abate e dal dirigente Roberto Nepomuceno, è stata indirizzata alle associazioni di categoria della pesca professionale e a tutte le Autorità Marittime, con invito a garantire la massima diffusione del provvedimento.