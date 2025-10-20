Piano Italia Stellantis da rafforzare, ma Termoli langue

TORINO. Il confronto tra le organizzazioni sindacali e il Ceo di Stellantis, Antonio Filosa, ha offerto un primo quadro di certezze e molte questioni ancora aperte per il futuro dell’automotive italiano. La comunicazione di circa 400 assunzioni a Mirafiori, a partire da febbraio 2025, rappresenta un segnale in controtendenza rispetto al progressivo calo occupazionale degli ultimi anni, ma secondo i sindacati “non basta”: serve un rafforzamento del Piano Italia, con investimenti certi, nuovi modelli produttivi e una strategia chiara per tutti gli stabilimenti, a partire da quelli in maggiore sofferenza come Termoli.

Il segretario generale Fim-Cisl, Ferdinando Uliano, ha rimarcato che, con i volumi produttivi attuali, non si raggiungeranno entro fine anno i 310.000 veicoli prodotti, un dato che avrà inevitabili riflessi su occupazione e ricorso agli ammortizzatori sociali. Da qui la richiesta a Stellantis di accelerare gli impegni già assunti in sede ministeriale e di elaborare un piano industriale che rilanci la presenza del gruppo in Italia.

“La decisione di procedere a 400 assunzioni a Mirafiori è un buon segnale – spiega Uliano – e arriva in controtendenza rispetto alle riduzioni occupazionali degli ultimi anni. La 500 ibrida, ricordiamo, fu una nostra richiesta avanzata all’allora CEO. Ora occorre consolidare la missione produttiva di Mirafiori con ulteriori assegnazioni nel prossimo piano industriale”.

Gli stabilimenti: tra conferme, rilanci e nodi irrisolti

Nel confronto, Filosa ha confermato per Cassino la volontà di rendere multienergy tutte le vetture previste, assicurando che verranno recuperati nel breve periodo i ritardi accumulati su Alfa Romeo Stelvio e Giulia. La direzione aziendale ha inoltre smentito le voci di chiusura del sito, ma i sindacati hanno chiesto di anticipare i lanci dei nuovi modelli per ridurre le sofferenze occupazionali e l’utilizzo della cassa integrazione.

Per Pomigliano d’Arco, confermati gli impegni assunti nel piano industriale presentato il 17 dicembre 2024, mentre a Melfi si procederà, a partire dal 2025, con l’avvio produttivo della nuova Jeep Compass multienergy, cui seguiranno nel 2026 le nuove DS7 e Lancia Gamma, anch’esse ibride.

La Fim-Cisl ha chiesto che anche la DS8 venga motorizzata in versione ibrida e che, visto il peso occupazionale dello stabilimento lucano e l’importanza del suo indotto, sia assegnato un ulteriore modello per garantire stabilità produttiva e prospettiva occupazionale.

Su Atessa, Filosa ha confermato la leadership del sito nei veicoli commerciali leggeri e la validità degli impegni assunti, ma la Fim ha segnalato “preoccupazioni legate alle limitazioni del quadro regolatorio”, che rischiano di ridurre la competitività del comparto.

Termoli, il punto più critico: “Serve una strategia chiara”

È lo stabilimento di Termoli a destare le maggiori preoccupazioni. “Abbiamo denunciato – afferma Uliano – la grave situazione produttiva dovuta allo stop della Gigafactory delle batterie e all’assenza di nuove assegnazioni di motori. È necessario che Stellantis chiarisca in tempi brevi quale sarà la strategia futura del sito molisano, anche attraverso nuove produzioni, ribadendo che è fondamentale mantenere in Italia una filiera nazionale delle batterie”.

Un tema cruciale, perché Termoli era indicata come uno dei perni della transizione elettrica del gruppo in Europa, ma il blocco della Gigafactory e la mancanza di prospettive rischiano di lasciare lo stabilimento in una fase di stallo.

Filosa: “Mercato europeo incerto, serve neutralità tecnologica”

Il CEO di Stellantis ha illustrato ai sindacati il quadro di incertezza che grava sul mercato europeo dell’auto, “fortemente condizionato dal tema delle multe sulle emissioni di CO₂ e dai limiti imposti alla produzione di motori endotermici dal 2035”. Secondo Filosa, questa rigidità regolatoria rende difficile definire un piano industriale solido per l’Italia e l’Europa, mentre “negli Stati Uniti la regolamentazione orientata al sostegno dell’industria ha consentito al gruppo di investire 13 miliardi di dollari, generando 5.000 nuovi posti di lavoro”.

Da qui l’appello della Fim-Cisl alle istituzioni europee affinché si rivedano le politiche sulle sanzioni e si ridefiniscano tempi e modalità della decarbonizzazione, “rendendo il processo sostenibile sul piano industriale, economico e sociale”.

Filosa ha inoltre sottolineato la necessità di sviluppare le key car, rinnovare il parco auto europeo e puntare sulla neutralità tecnologica, non limitandosi alla sola trazione elettrica.

La posizione della Uilm: “Bene le ibride, ma siamo solo all’inizio”

Anche la Uilm valuta positivamente i segnali arrivati dal vertice torinese, ma invita alla prudenza. “Siamo confidenti – dichiarano Rocco Palombella, segretario generale, e Gianluca Ficco, segretario nazionale responsabile del settore auto – che il lancio di vetture ibride possa rappresentare un punto di partenza per la ripresa degli stabilimenti italiani. Tuttavia siamo consapevoli che siamo solo all’inizio di un percorso difficile, che dipende da Stellantis ma anche dalle politiche europee, oggi troppo penalizzanti per l’industria senza realmente salvare l’ambiente”.

La Uilm prende atto con soddisfazione dei nuovi modelli assegnati a Cassino, Melfi e Mirafiori, e delle 400 assunzioni annunciate nel sito torinese, ma chiede che “queste prime risposte siano seguite da strategie per tutti gli altri stabilimenti e da azioni concrete”.

“Le dichiarazioni di Stellantis – aggiungono Palombella e Ficco – chiariscono che il piano industriale per l’Europa e l’Italia dipenderà anche dalle scelte che l’Unione europea adotterà nei prossimi mesi. Negli Stati Uniti, la regolamentazione favorevole ha reso possibili investimenti giganteschi; in Europa, invece, serve una battaglia politica per abolire le multe sulle emissioni e costruire una transizione sostenibile basata su neutralità tecnologica e libertà di scelta dei consumatori”.