Poste Italiane, due webinar sull’Educazione Finanziaria per i cittadini molisani

TERMOLI. Tornano per i cittadini molisani gli appuntamenti in modalità webinar sul tema dell’Educazione Finanziaria.

Martedì 7 e giovedì 9 ottobre è in programma un doppio incontro dal titolo “Il risparmio e gli investimenti”.

Per ciascuna giornata sono previsti due differenti momenti, alle 10.00 e alle 16.00, durante i quali i relatori condivideranno con i partecipanti utili suggerimenti su come gestire al meglio risparmi e investimenti e raggiungere così il proprio benessere finanziario.

Gli incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari.

I webinar in programma martedì alle 10 e giovedì alle 16 saranno disponibili anche con sottotitoli e interprete LIS (Lingua Italiana dei Segni).

Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su 👉 www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi, alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi.

All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali fruibili da tutti, come ad esempio una serie di 7 podcast dedicata alle donne dal titolo “Generazione EF – Al femminile” che, attraverso le voci e i racconti delle due protagoniste, offre consigli pratici per gestire le proprie finanze con consapevolezza, bilanciando vita quotidiana e obiettivi economici.

I webinar ricadono nella Settimana Mondiale dell’Investitore (World Investor Week), promossa dalla International Organization of Securities Commissions, prevista dal 6 al 12 ottobre.

L’iniziativa di Educazione Finanziaria si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.