Proroga sulla pesca delle vongole, soddisfatti gli operatori termolesi

TERMOLI. Vongole, vittoria italiana in Europa: prorogata la deroga sulla taglia minima. Soddisfazione dal Cogevo Termoli. Una vittoria strategica per la pesca italiana e per le comunità costiere dell’Adriatico, del litorale campano e romano: la Commissione Pesca del Parlamento europeo ha approvato la proroga quinquennale della deroga sulla taglia minima della chamelea gallina, nota comunemente come vongola. Un risultato che tutela il Made in Italy, la sostenibilità ambientale e il futuro del comparto.

A darne notizia è Walter Graziani, consulente della Commissione Pesca del Parlamento europeo, direttore generale dell’Organismo Nazionale Molluschi e direttore del CO.GE.VO. Termoli. “È stato respinta l’obiezione spagnola che minacciava il provvedimento – dichiara Graziani – grazie all’azione compatta dei deputati italiani, tra cui Carlo Ciccioli, Michele Picaro e Anna Maria Cisint, che hanno difeso con forza la posizione nazionale”.

La tensione è stata alta fino alla vigilia della votazione, quando la presidente della Commissione, Carmen Crespo Díaz, firmataria dell’obiezione, ha tentato di rinviare il voto. “Un comportamento non degno di una presidente di Commissione – sottolinea Graziani – ma la fermezza dei parlamentari italiani ha imposto il voto nella mattinata, annullando il rinvio”.

Fondamentale è stato il ruolo dei Consorzi di gestione italiani, la cui operatività virtuosa è stata confermata da dati scientifici incontrovertibili. “I Consorzi hanno scelto di imporsi un mese aggiuntivo di fermo pesca rispetto alla normativa nazionale – evidenzia Graziani – dimostrando responsabilità e impegno per la sostenibilità”.

Anche la Direzione Generale della pesca del Ministero dell’agricoltura ha contribuito al successo, recependo i suggerimenti dell’Organismo Nazionale e sensibilizzando la Commissione europea. La DG Mare ha persino trasmesso ai parlamentari un documento ufficiale che riconosceva la validità socio-economica e scientifica della richiesta italiana.

Soddisfazione è stata espressa da Matteo Di Candia, presidente del CO.GE.VO. Termoli, che ha seguito i lavori dall’Italia in costante contatto con Gianni Stival, presidente dell’Organismo Nazionale. “Nonostante la crisi che colpisce il compartimento di Termoli – ha dichiarato Di Candia – il lavoro di squadra dei Consorzi aderenti al contratto di rete ha dato i suoi frutti”.

La proroga rappresenta un riconoscimento europeo alla gestione responsabile della risorsa vongola e un segnale di fiducia verso il modello italiano di pesca sostenibile