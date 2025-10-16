Respirano i “vongolari”, deroga per altri 5 anni

TERMOLI. Prorogata per i prossimi cinque anni la deroga alla taglia minima di 22 millimetri per la vongola (Chamelea gallina). La decisione arriva a seguito del voto con cui la Commissione per la Pesca del Parlamento Europeo ha respinto l’obiezione presentata da alcuni deputati spagnoli del Ppe all’Alto Delegato, relativa alla proroga della deroga. Si tratta di un riconoscimento dei risultati concreti ottenuti dai Consorzi italiani di gestione della pesca delle vongole, che negli ultimi anni hanno dimostrato grande senso di responsabilità e impegno verso la sostenibilità, nonostante le difficili congiunture ambientali ed economiche. Federpesca accoglie con grande soddisfazione l’esito del voto, che rappresenta un importante successo per il settore della pesca italiano, frutto di un intenso lavoro di squadra e del determinante coinvolgimento di tutti i deputati italiani, capaci di raccogliere ampio sostegno anche tra i colleghi di altri Paesi.

«L’Italia ha fatto squadra e ha vinto una partita difficile. Grazie all’impegno compatto dei nostri rappresentanti, la Commissione ha potuto confermare la validità scientifica e la sostenibilità delle pratiche di pesca italiane» – dichiara Federpesca. «Il voto di oggi è un risultato politico importante che tutela un settore strategico da 54 milioni di euro e oltre 1500 operatori e conferma che la strada della responsabilità e della sostenibilità è quella giusta.” – conclude Federpesca.

“La vittoria del buonsenso contro l’ottusità di certa burocrazia europea; la vittoria dei nostri pescatori e dei loro sacrifici. Fiero e orgoglioso di essere stato in prima linea, insieme ai colleghi eurodeputati della Lega, in quella che ho sempre ritenuto essere una battaglia di dignità a tutela della pesca delle vongole dei nostri mari”. Commenta così Aldo Patriciello, europarlamentare della Lega e membro del Gruppo “Patrioti per l’Europa” al Parlamento europeo, la decisione della Commissione Pesca dell’europarlamento che ha votato a favore della deroga quinquennale sulla misura minima delle vongole pescabili nel mare Adriatico. Il provvedimento consente all’Italia di continuare a prelevare vongole con un calibro minimo di 22 millimetri, in deroga ai 25 millimetri previsti dalle regole comunitarie, per un periodo aggiuntivo di cinque anni.

“Finalmente i nostri pescatori, soprattutto nell’Adriatico, potranno lavorare liberamente senza doversi più preoccupare di misurare i millimetri delle vongole pescate – ha dichiarato Patriciello. La decisione di Bruxelles riconosce la bontà della nostra battaglia: un riconoscimento all’importanza e alla serietà di tutto il nostro comparto ittico. Siamo molto, molto felici del risultato raggiunto”.