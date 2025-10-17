Sciopero nel settore ambientale, presidio a Termoli

TERMOLI. In occasione dello sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori dell’igiene ambientale, proclamato per oggi, venerdì 17 ottobre 2025, le organizzazioni sindacali Fp Cgil Molise, Fit-Cisl Abruzzo Molise e Uiltrasporti Molise hanno predisposto l’organizzazione di un presidio statico in via Olivetti, nella zona industriale della città, davanti alla sede della Rieco Sud Scarl.

L’iniziativa, prevista dalle ore 9:30 alle 11:30, vedrà la partecipazione di circa quindici lavoratori muniti di striscioni e bandiere, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul mancato rinnovo del contratto nazionale del settore.

La comunicazione ufficiale porta la firma di Cristian Lupicino (segretario territoriale Fp Cgil Molise), Stefano Murazzo (segretario interregionale Fit-Cisl Abruzzo Molise) e Nicola Gabriele Scafa (coordinatore provinciale Uiltrasporti Molise), a conferma di un fronte sindacale compatto e determinato a dare voce alle istanze dei lavoratori.

Il presidio, autorizzato nella fascia oraria indicata, si inserisce nel contesto delle mobilitazioni nazionali promosse per rivendicare diritti e tutele contrattuali in un settore strategico per la salute pubblica e la sostenibilità ambientale.