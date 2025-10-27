Stefania Di Primo e Giovanna Greco al vertice degli archivi di Stato

MOLISE. L’Associazione Anai Abruzzo e Molise esprime le più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro a Stefania Di Primo e Giovanna Greco, entrambe socie dell’associazione, per i prestigiosi incarichi recentemente assunti alla guida di due importanti istituti archivistici del territorio.

Stefania Di Primo è stata nominata direttrice dell’Archivio di Stato di Chieti, mentre Giovanna Greco ha assunto la direzione dell’Archivio di Stato di Campobasso.

L’Associazione sottolinea con soddisfazione questi riconoscimenti, che premiano la competenza, la dedizione e l’impegno costante di due professioniste che da sempre contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio documentario e alla promozione della cultura archivistica.

A entrambe va il più sentito augurio di un percorso lavorativo proficuo e ricco di soddisfazioni, con la speranza che le nuove responsabilità rappresentino un’opportunità per rafforzare ulteriormente il ruolo degli Archivi di Stato nel tessuto culturale e istituzionale dei rispettivi territori.