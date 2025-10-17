Trasportatori: il 21 ottobre ultimo giorno per l’accesso all’esame

CAMPOBASSO. La Provincia di Campobasso, attraverso il Settore 1 “Risorse Umane e Finanze”, 1° Servizio, Ufficio 4 Trasporti, informa di aver prorogato a martedì 21 ottobre 2025, alle 23,59, la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazioni inerenti l’Avviso per l’ammissione all’esame di idoneità professionale per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci per conto di terzi e di viaggiatori, nel settore dei trasporti nazionali e internazionali.

L’esame riguarda la sessione di ottobre 2025 e si prevede lo svolgimento entro il mese di novembre.

L’Avviso e le relative Domande di partecipazione sono stati approvati con Determinazione del Dirigente del 1° Settore della Provincia di Campobasso, n. 2089 del 1° ottobre 2025, e pubblicati all’Albo Pretorio On Line dell’Ente nella stessa data. La proroga della data entro cui inviare le domande è stata approvata con determinazione dirigenziale n° 2224 del 15 ottobre 2025.

La Commissione esaminatrice è stata nominata con Decreto del Presidente Giuseppe Puchetti n. 86 del 12 settembre 2024, mentre il Segretario della Commissione è stato designato con Determinazione dirigenziale n. 2043 del 26 settembre 2024 del Dirigente del Settore 1 – Risorse Umane e Finanze, 1° Servizio, Ufficio 4 Trasporti della Provincia di Campobasso.

Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione all’esame, inclusi l’Avviso e le Domande di partecipazione, è disponibile e scaricabile al seguente link:

Il “Regolamento Provinciale per il conseguimento dell’idoneità professionale per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci per conto di terzi e di viaggiatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali” è stato approvato dal Consiglio Provinciale di Campobasso con Deliberazione n. 15 del 4 giugno 2024.

Il Regolamento disciplina le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale, come previsto dall’art. 2, comma 3 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. I candidati che intendono ottenere tale idoneità dovranno sostenere un esame secondo le modalità stabilite dal Regolamento, nel rispetto della normativa vigente.