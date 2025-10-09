Venerdì e sabato in città il congresso dei Cardiologi molisani

TERMOLI. Si terrà a Termoli venerdì 10 e sabato 11 ottobre 2025 il XIII Congresso Regionale dell’Associazione Regionale dei Cardiologi Ambulatoriali (Arca) del Molise.

Come nelle edizioni precedenti, l’Arca Molise promuove una grande occasione di confronto e approfondimento scientifico sui temi più emergenti delle patologie dell’apparato cardiovascolare, che, nonostante gli enormi progressi nella prevenzione, nella diagnostica e nella terapia fatti negli ultimi decenni, rappresentano ancora la principale causa di morte nel mondo occidentale.

Il congresso presenterà dei focus sui fattori di rischio cardiovascolare più documentati, come l’ipertensione arteriosa sistemica e l’ipercolesterolemia, così come su quelli ancora poco conosciuti, come l’infiammazione cronica sistemica di basso grado nella genesi della cardiopatia ischemica. Un approfondimento sarà dedicato alla terapia della fibrillazione atriale e dello scompenso cardiaco cronico.

Di particolare rilievo sarà la sessione sull’intelligenza artificiale in medicina e sul suo utilizzo per ottimizzare la gestione delle patologie cardiovascolari. L’obiettivo del congresso non è solo informare, ma anche condividere con tutte le figure professionali mediche e gli operatori sanitari le principali novità diagnostiche e terapeutiche, al fine di ottenere il massimo beneficio per la popolazione.

Il congresso si aprirà venerdì 10 ottobre alle ore 15 nell’Aula Magna della sede dell’Università del Molise, in via Duca degli Abruzzi a Termoli.