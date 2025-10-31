Vongolari fermi un altro mese, agli ormeggi anche per tutto novembre

TERMOLI. Non si arresta la crisi dei vongolari: la Capitaneria di Porto di Termoli, a firma del comandante Giuseppe Panico, ha emesso l’Ordinanza n. 058/2025, prorogando il fermo pesca dei molluschi bivalvi, in particolare della vongola Venus spp. (Chamelea gallina), lungo il litorale molisano dal 1° al 30 novembre 2025.

Il provvedimento, richiesto dal Consorzio Cogevo Termoli e supportato da un parere scientifico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, si fonda sulla necessità di prolungare il fermo biologico per consentire il raggiungimento di una densità ottimale della risorsa (>10 g/m²) su tutto il tratto costiero destinato alla pesca commerciale.

L’ordinanza si applica alle unità professionali abilitate alla pesca con draga idraulica (Hmd), mentre le imbarcazioni che utilizzano altri attrezzi possono continuare l’attività solo previa comunicazione scritta alla Capitaneria e rimozione o sigillatura delle attrezzature per la pesca dei molluschi bivalvi. Sono escluse dal fermo le attività di pesca scientifica e di ricerca, purché siano effettuate le comunicazioni preventive da parte del Co.Ge.Vo. e dell’ente di ricerca autorizzato.

Alla ripresa dell’attività, la pesca sarà regolata dall’Ordinanza n. 34/2019.

I contravventori saranno sanzionati secondo l’art. 1174 del Codice della Navigazione e le altre normative vigenti.

