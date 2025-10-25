Danneggiato cavo di fibra ottica in centro

TERMOLI. Numerose le segnalazioni che giungono per l’interruzione della fibra ottica tra Corso Umberto I e Via Carlo Del Croix.

Durante i lavori di abbattimento di un’abitazione al piano terreno, situata tra Corso Umberto I e Via Carlo Del Croix, è stato accidentalmente reciso un cavo della fibra ottica. Il danno ha causato l’interruzione del servizio per diverse utenze, coinvolgendo sia uffici che abitazioni private nella zona.

«Si invita pertanto chi di competenza a intervenire con urgenza per il ripristino della connessione e per la verifica delle responsabilità, anche a livello comunale. L’interruzione sta causando disagi significativi alle attività lavorative e alla vita quotidiana dei residenti».