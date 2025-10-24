Il ringraziamento alla Rsa di Larino

LARINO. Giunge un ringraziamento alla Rsa di Larino.

«Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento a tutto il personale della Rsa di Larino, per la professionalità, la gentilezza e la dedizione con cui ogni giorno si prendono cura dei nostri cari. Un pensiero particolare va alla dottoressa Giuseppina Ceresetto, per l’attenzione, la sensibilità e la grande umanità dimostrate nei confronti di Iolanda Falcione, nostra mamma e nonna. Il suo impegno e la sua disponibilità rappresentano un esempio di autentica vocazione e di amore verso il proprio lavoro. Con gratitudine,

La famiglia Giampalma».