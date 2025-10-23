«Manca un ascensore al liceo Scientifico»

TERMOLI. Dalla signora Stefania uno ‘sfogo di civiltà’. «Ho letto il vostro articolo sulla novità Dada nei licei. Forse sfugge che al liceo Scientifico manca l’ascensore, quindi ho dovuto fare i salti mortali per far rientrare mio figlio incidentato a scuola. L’unica opzione era l’istruzione domiciliare per un minimo di 45 giorni. Dov’è l’inclusione?

Non scendo nel merito della “gestione”, ma se un ragazzo permanentemente disabile vuole frequentare lo Scientifico proprio per la Dada — che comporta uno spostamento da un piano all’altro — Non può!

Non mi è stata concessa nessuna eccezione: solo quando ha potuto fare carico totale (femore rotto) è riuscito a salire fino al primo piano, invece che fino al secondo!

Dopo 13 giorni di assenza, che lo hanno distrutto psicologicamente, e vari certificati per “esoneri di responsabilità”, è tornato in una scuola dove ci si aspettava accoglienza, non limitazioni. La Dada sì, ma con l’ascensore.

Parlo per tutti coloro che si sono trovati in questa non inclusione».