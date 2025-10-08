«Ogni giorno c’è chi non si ferma allo stop e si rischiano incidenti»

TERMOLI. «Vorrei portare all’attenzione della vostra redazione una questione che ritengo meriti attenzione.

Mi riferisco alla segnaletica stradale orizzontale, in particolare al segnale di stop presente all’incrocio tra viale Pietro Mennea, via del Nuoto e via dello Sport.

Abitando in via del Nuoto, mi trovo quotidianamente esposta al rischio di incidenti, talvolta lievi, talvolta più gravi, causati da automobilisti che non rispettano il segnale di stop. Spesso sono costretta a spiegare, anche in situazioni tese e con toni accesi da parte degli altri conducenti, che la precedenza spetta a chi proviene da via del Nuoto.

Quest’estate, in particolare, ho soccorso un ragazzo investito da un’auto che non ha rispettato il segnale. Sebbene il cartello verticale sia ben visibile, è evidente che per molti guidatori non sia sufficiente. Sensibilizziamo i cittadini, affinché si possa garantire una guida più sicura per tutti». La segnalazione di una residente.