Allargamento Giunta, Notarangelo: «Siamo su Scherzi a parte?»

CAMPOBASSO. “I giovani fuggono, gli episodi di violenza e criminalità sul territorio aumentano, le aziende chiudono, il lavoro manca, la sanità pubblica non è mai stata così a rischio, i collegamenti ferroviari non esistono più e la regione sopravvive a stento in una condizione di isolamento e regressione economica e sociale. Ma la Giunta Roberti cosa fa? Pensa ad ingrandire se stessa aggiungendo un posto a tavola per altri due assessori. Potremmo essere su Scherzi a Parte, invece è semplicemente il centrodestra del Molise”.

E’ quanto afferma in una nota il segretario di Sinistra Italiana Vincenzo Notarangelo.

“Bisogna riconoscere che, dopo tante titubanze, la famosa filiera politica del centrodestra adesso funziona davvero, considerata la legge voluta dal Governo nazionale amico che consente appunto di ampliare la giunta di Via Genova, di sistemare dunque gli equilibri interni alla coalizione e di regalare un posto al sole, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, ad altri due componenti di maggioranza. Una allegra moltiplicazione di poltrone nel Palazzo, mentre fuori il Molise tristemente affonda”.

“Non resta che sperare- aggiunge Notarangelo – che le indiscrezioni di queste ore restino tali e che lo stesso governatore Roberti, spinto dal buon senso, possa pubblicamente smentire con fermezza una tale e assurda eventualità. Attendiamo fiduciosi”.