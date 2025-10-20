Confronto sul piano sanitario, primo round coi vertici Asrem e Regione

CAMPOBASSO. La Quarta Commissione permanente, presieduta dal suo Presidente, Nicola Cavaliere, nella seduta di questa mattina ha audito i vertici dell’Asrem, l Direttore Generale, Giovanni Di Santo, il Direttore Sanitario, Bruno Carabellese, il Direttore Amministrativo, Grazia Matarante, il Direttore Generale della Salute della Regione Molise, Lolita Gallo.

L’Audizione si è svolta nell’ambito dell’indagine conoscitiva che la Commissione sta svolgendo per conto del Consiglio regionale sul Piano Operativo 2025-2027 presentato per l’approvazione al Tavolo tecnico interministeriale e sull’effettiva consistenza del disavanzo sanitario. Per la Giunta regionale, sullo stesso tema, è stato ascoltato l’assessore Gianluca Cefaratti.

I Commissari hanno posto una serie di domande ai Direttori presenti e all’assessore al Bilancio su vari aspetti della sanità regionale con particolare riferimento all’ammontare del disavanzo sanitario, al funzionamento delle reti assistenziale politrauma ed ictus, all’attuazione dei Decreti del Commissario ad Acta dello Stato per il deficit sanitario n. 100 e n. 157 del 2025, ad alcune procedure concorsuali in essere. Gli stessi hanno fornito opportune risposte, riservandosi di fare pervenire anche un testo scritto in riscontro più specifico dei vari punti delle domande ascoltate.

Nel pomeriggio, invece, prevista l’audizione dei Commissari per il rientro dal deficit sanitario.

La Commissione al termine delle audizioni e dell’esame di tutta la problematica in trattazione riferirà opportunamente l Consiglio regionale.