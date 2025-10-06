Il centrodestra rilancia l’intesa politica: sarà istituito un tavolo permanente

ROMA. Le segreterie regionali dei partiti del centrodestra molisano – Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Unione di Centro, Popolari per l’Italia e Il Molise che Vogliamo – si sono riunite oggi nella Capitale per un vertice di coordinamento politico. Un incontro che segna un nuovo passo nella definizione di una strategia condivisa tra le forze di governo regionale, con l’obiettivo di dare risposte concrete alle priorità del territorio.

Al centro del confronto sono emersi i grandi temi che toccano da vicino la vita dei cittadini molisani: la sanità, le infrastrutture e il rilancio del settore agroalimentare. Settori chiave, spesso oggetto di criticità e ritardi, su cui i rappresentanti della coalizione hanno concordato la necessità di un’azione politica più incisiva e coordinata.

Sul fronte sanitario, i coordinatori regionali hanno sottolineato la volontà di proseguire il dialogo con i Ministeri competenti per affrontare le difficoltà legate al commissariamento, alla carenza di personale e alla necessità di garantire servizi adeguati in tutte le aree del Molise. L’obiettivo è mettere in campo interventi strutturali, capaci di restituire efficienza al sistema sanitario regionale e di migliorare la qualità dell’assistenza ai cittadini.

Altro punto cruciale, le infrastrutture viarie. Il vertice ha rilanciato la richiesta di un intervento urgente del Ministero dei Lavori Pubblici e dei Trasporti per sbloccare le situazioni di stallo sulle due principali direttrici molisane, la Bifernina e la Trignina, arterie fondamentali per i collegamenti interni e per lo sviluppo economico e turistico del territorio.

Attenzione particolare è stata poi dedicata al comparto agroalimentare, riconosciuto come uno dei pilastri dell’economia regionale ma oggi esposto a sfide complesse, tra rincari energetici, mutamenti climatici e difficoltà di accesso ai mercati. Le forze del centrodestra hanno condiviso la necessità di politiche mirate alla tutela delle produzioni locali e alla valorizzazione delle filiere di qualità che caratterizzano il Molise.

A margine dell’incontro, i coordinatori hanno espresso la volontà di consolidare il metodo del confronto e della programmazione condivisa, dando vita a un tavolo permanente che riunisca istituzioni, associazioni di categoria, enti locali, imprenditori e rappresentanti dei diversi comparti produttivi. L’obiettivo – si legge nella nota congiunta – è “rendere strutturale il dialogo tra istituzioni e territori, per favorire uno sviluppo armonico, coeso e sostenibile della Regione Molise”.

Una scelta che mira a trasformare il coordinamento politico in uno strumento operativo stabile, capace di raccogliere le istanze locali e tradurle in proposte concrete da portare all’attenzione del governo nazionale.

Alla riunione hanno preso parte i coordinatori regionali Claudio Lotito (Forza Italia), Filoteo Di Sandro (Fratelli d’Italia), Aldo Patriciello (Lega), Fabio Cofelice (Noi Moderati), Mario Mauro (Popolari per l’Italia e Unione di Centro) e i rappresentanti de Il Molise che Vogliamo.

Con questa iniziativa, il centrodestra molisano punta a rafforzare la propria unità politica e istituzionale, orientando l’azione amministrativa verso un modello di governo fondato sul dialogo, sull’ascolto e sulla partecipazione attiva delle comunità locali.