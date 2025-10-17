Il senatore Della Porta nominato commissario di Fratelli d’Italia a Brindisi

TERMOLI. Nomina del senatore Costanzo Della Porta a Commissario provinciale di Brindisi di Fratelli d’Italia.

La nomina del senatore Costanzo Della Porta a Commissario provinciale di Brindisi è il giusto riconoscimento a una vita di militanza, di coerenza e di amicizia vera con Giorgia Meloni, costruita in decenni di battaglie politiche condivise all’interno di Fratelli d’Italia.

Un incarico che premia la competenza, la serietà e la dedizione che il senatore Della Porta ha sempre dimostrato nel suo percorso politico, caratterizzato da un costante impegno al servizio del territorio, dei cittadini e dei valori della destra italiana.

«Questa nomina – si sottolinea – è la conferma di quanto la coerenza e l’impegno nel tempo vengano riconosciuti e valorizzati. Il senatore Della Porta saprà svolgere questo nuovo ruolo con la consueta passione e con lo spirito di servizio che lo contraddistingue da sempre».

Un segno di fiducia e di continuità che testimonia come la forza della militanza, unita a rapporti umani sinceri e solidi, possa tradursi in responsabilità e risultati concreti per la crescita del partito e delle comunità locali.