Mercoledì sera tornerà a riunirsi il Consiglio comunale

TERMOLI. Il presidente del Consiglio Comunale Annibale Ciarniello ha convocato una seduta straordinaria del Consiglio Comunale per il giorno mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 18 in prima convocazione e per giovedì 30 ottobre alle ore 19 in seconda convocazione. La riunione si svolgerà presso la Sala Consiliare, in modalità telematica e mista.

All’ordine del giorno figurano dodici punti di rilievo, tra cui variazioni al bilancio, riconoscimenti di debiti fuori bilancio, aggiornamenti urbanistici e regolamenti comunali. Di seguito i principali temi in discussione:

Ratifica della deliberazione di Giunta n. 207 del 24 settembre 2025 relativa alla variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027.

Terza variazione al Documento Unico di Programmazione 2025/2027, con aggiornamenti al programma triennale delle opere pubbliche e al piano di acquisto beni e servizi.

Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze del TAR Molise (n. 105/2024) e del Tribunale di Larino (n. 416/2023).

Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi del DPR 380/2001.

Partecipazione al bando regionale per il Fondo per il contrasto al consumo di suolo (D.M. n. 2/2025).

Approvazione del regolamento per l’istituzione dei premi “Sportivo dell’anno”, “Una vita per lo sport” e “Sport e solidarietà”.

Disciplina delle missioni e dei rimborsi spese per gli amministratori comunali.

Regolamento per le riprese audio-video delle sedute consiliari.

Tre interpellanze: sul Piano comunale dei Trabucchi (delibera G.C. n. 198/2025), sulle sanzioni elevate agli studenti per la sosta con ciclomotori in Piazza Donatori di Sangue, e sull’utilizzo degli impianti di depurazione del Cosib da parte di società esterne.

