Aprimenti: a Termoli un nuovo centro educativo dedicato alla crescita, all’inclusione e alla speranza

TERMOLI. Sabato 4 ottobre, in via Asia 3/F a Termoli, ha aperto ufficialmente le sue porte “Aprimenti – Centro Abilmente Educativo”: una nuova realtà, pensata, voluta e interamente autofinanziata da tre giovani educatrici: Emanuela Frecina, Melissa Russo e Marianna Compagnucci.

Un luogo accogliente, stimolante e inclusivo, dove bambini, ragazzi e giovani adulti con disabilità fisiche, intellettive e sensoriali potranno sviluppare autonomie, scoprire nuove abilità, potenziare le proprie capacità e sentirsi parte di una comunità.

Il centro è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19, e il sabato mattina dalle 9 alle 13.

Abbiamo incontrato Emanuela, Melissa e Marianna per farci raccontare com’è nato il progetto e quali sono i loro sogni per il futuro.

Come nasce l’idea del centro “Aprimenti”?

“È un sogno diventato realtà. L’idea nasce da un percorso professionale e umano condiviso, dal desiderio di creare qualcosa di nostro, frutto dell’esperienza maturata in questi anni nel campo educativo e scolastico, da colleghe. Volevamo dare vita a un luogo che unisse le nostre competenze e i nostri valori con la voglia di fare la differenza nella vita dei bambini e dei ragazzi che incontriamo, affinché possano sentirsi accolti e valorizzati; un posto che andasse oltre la scuola e le attività extrascolastiche, un ambiente di confronto, di sperimentazione, di crescita personale e di miglioramento della qualità della vita di tutti i giorni”.

Quali valori e principi educativi vi guidano nel vostro lavoro quotidiano?

“Empatia, ascolto e rispetto reciproco sono alla base di tutto. Educare significa mettersi nei panni dell’altro, “camminargli accanto”, capire i suoi tempi, le sue emozioni e i suoi bisogni. Il nostro lavoro è prima di tutto basato su una relazione umana, fatta di fiducia e presenza”, spiegano le tre educatrici.

A chi si rivolge il vostro centro?

“A bambini, ragazzi e giovani adulti fino ai 30 anni con disabilità fisiche, intellettive e sensoriali. Ma anche alle loro famiglie, che sono parte integrante del nostro lavoro e una parte fondamentale del percorso educativo dei loro cari”.

Quali servizi e attività proponete concretamente?

“Offriamo percorsi personalizzati, sia individuali che di gruppo per diverse fasce d’età, con attività educative e ricreative, laboratori esperienziali, momenti di condivisione, pensati per favorire lo sviluppo di abilità, autonomie, socialità e per valorizzare ogni partecipante. Non mancheranno le attività outdoor, perché imparare può e deve essere un’esperienza piacevole e divertente che lascia il segno.”

Cosa vi distingue rispetto ad altre realtà educative del territorio?

“La prima differenza, come abbiamo detto prima, è che Aprimenti accoglie ogni tipo di disabilità, senza settori o limitazioni. Inoltre non siamo un centro terapeutico: qui non si fanno terapie, ma esclusivamente attività educative e ricreative, mirate a valorizzare la persona e le sue potenzialità.”

Quanto conta per voi il lavoro di squadra tra educatori, famiglie e territorio?

“È fondamentale. Solo facendo rete, infatti, si possono raggiungere obiettivi comuni, reali e duraturi. Puntiamo molto sulla collaborazione con le famiglie, con le scuole e con le altre realtà del territorio. Deve esserci assolutamente un lavoro di squadra: insieme si cresce, si condivide e si costruisce valore per l’utente.”

Quali sono le vostre emozioni e aspettative per questo nuovo inizio?

“Orgoglio e tanta gratitudine, soprattutto dopo mesi di duro lavoro e preparazione. L’inaugurazione di sabato è stata un successo, con una risposta bellissima da parte di famiglie, colleghi e amici, confermando il bisogno di spazi dedicati all’inclusione e alla relazione. Vedere così tanta partecipazione ci ha dato ancora più forza e motivazione. Siamo pronte a dare il meglio e a crescere insieme ai nostri ragazzi e alle loro famiglie. Non vediamo l’ora!”

Qual è il vostro augurio reciproco come team di educatrici?



«Il nostro augurio è di crescere singolarmente e, soprattutto come team, di lavorare sempre meglio insieme e sostenerci ogni giorno con la stessa passione e sintonia che ci hanno portate fin qui. Che il centro Aprimenti possa diventare, nel tempo, un punto di riferimento stabile per la città e una casa per tante famiglie del territorio.

Passate a trovarci! Le porte di Aprimenti sono sempre aperte a chi crede nella crescita, nell’inclusione e nella speranza!“

Per info: 3290739393; email: aprimenti.edu@gmail.com; Instagram