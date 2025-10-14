Prestiter assume a Termoli: aperte le selezioni per operatori telefonici e consulenti del credito

Prestiter, azienda leader nel settore del credito con 23 sedi su tutto il territorio nazionale e quasi trent’anni di esperienza, è allaricerca di nuove risorse da inserire nella sede centrale di Termoli. L’obiettivo è ampliare il team di lavoro e offrire nuove opportunità professionali sul territorio a chi desidera entrare in una realtà solida, innovativa e orientata alle persone.

Le posizioni aperte riguardano:

Le opportunità in dettaglio

Per il ruolo di operatore telefonico outbound, si offre contratto part time, inserimento immediato e un ambiente di lavoro inclusivo e collaborativo, dove ciascuno può esprimere al meglio il proprio potenziale.

Per il ruolo di consulente del credito sono aperte le selezioni per profili con esperienza nel settore del credito e anche in settori affini come ad esempio recupero crediti o assicurazioni, motivati ad avviare un percorso di crescita professionale strutturato e supportato da formazione continua.



Si avvisa che costituisce requisito preferenziale, ai fini della selezione, l’appartenenza alle categorie protette ai sensi della Legge 68/99.

Un contesto che valorizza le persone

Entrare in Prestiter significa far parte di un gruppo riconosciuto comeGreat Place to Work®eBest Workplaces™, che investe nelle competenze, promuove la crescita interna e crede nel valore del lavoro di squadra. L’azienda offre reali opportunità di sviluppo professionale, un clima aziendale positivo e altamente professionalizzante, e strumenti digitali all’avanguardia per garantire un’esperienza lavorativa stimolante.

Come candidarsi

Le persone interessate possono inviare qui la propria candidatura: Consulente del Credito e Operatore Telefonico Outbound. Prestiter accoglie con entusiasmo chi desidera mettersi in gioco, crescere e contribuire al successo di un’azienda in costante evoluzione.