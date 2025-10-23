«Creare parcheggi nel cuore della città è un errore»

TERMOLI. «Il progetto di rigenerazione urbana relativo a Piazza Sant’Antonio e a Pozzo Dolce, almeno per quanto su di esso è dato sapere, è stato fin qui oggetto di pronunciamenti di diversi raggruppamenti politici; noi di Termoli Bene Comune – Rete della Sinistra abbiamo preferito aspettare, per cercare di avere un quadro più chiaro di quanto deciso dall’Amministrazione». Così Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra

«Riscontriamo diversi aspetti critici, sia intrinseci al progetto sia metodologici. Certamente siamo ben lontani dal tunnel e dalla gigantesca speculazione privata che lo accompagnava, e di questo siamo i primi a rallegrarci; ma dobbiamo anche prendere atto che la lotta civica che ha fermato allora la finanza di progetto non sembra aver insegnato nulla a chi amministra– proseguono- Non c’è stato infatti alcun coinvolgimento dei cittadini, nonostante lo avessimo richiesto, nemmeno un’assemblea pubblica per illustrare le linee principali delle modifiche previste, che inizialmente erano decisamente inquietanti, con la piazza piastrellata che la Soprintendenza ha immediatamente bocciato.

Né è stata discussa la previsione di recuperare il parcheggio sotto Pozzo Dolce, che ha funzionato solo per breve tempo a causa delle infiltrazioni d’acqua: riteniamo inutile e costoso cercare di recuperarlo, soprattutto con lo scopo di portare ancora più auto nel centro cittadino.

Le trasformazioni rilevanti che toccano il volto di una città sono sottoposte a consultazione popolare in molti paesi europei, ed appare più che giusto chiedere ai cittadini se approvano ciò che va a modificare la percezione visiva e strutturale di luoghi che hanno rilevanza storica e affettiva.

L’aspetto più negativo del progetto, però, resta l’ostinazione con cui si continua a cercare di creare parcheggi nel cuore della città, senza disporre peraltro di un piano del traffico (adottato ma mai ufficialmente approvato). Sono anni che chiediamo la chiusura totale del centro, a partire da Piazza Donatori di Sangue, con l’istituzione di un servizio di navette elettriche gratuite, come accade in centinaia di città e paesi italiani.

Per trattare più ampiamente questi e altri temi in materia di visione di città, informiamo che venerdì 24 ottobre, nei locali di via XXIV Maggio alle ore 11, si terrà una conferenza stampa».