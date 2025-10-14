Tragedia in mare a Petacciato: sub trovato senza vita

PETACCIATO. Tragedia in mare a Petacciato: sub trovato privo di sensi, inutili i soccorsi.

Intervento massiccio della Guardia Costiera di Termoli nel primo pomeriggio di oggi sul litorale di Petacciato, a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa intorno alle ore 13. La chiamata riferiva della presenza di un sub in galleggiamento, apparentemente immobile.

Sul posto sono state inviate due unità navali e personale via terra, per un totale di nove militari impegnati nelle operazioni di soccorso. Il corpo, già privo di sensi, è stato recuperato dall’acqua e sottoposto immediatamente a manovre di rianimazione cardiopolmonare in attesa dell’arrivo del 118.

I sanitari, giunti tempestivamente, hanno purtroppo constatato il decesso dell’uomo, un cinquantenne residente a Montenero di Bisaccia. Presente sul luogo anche la moglie della vittima.

Il magistrato di turno, prontamente informato, ha disposto l’esame esterno da parte del medico necroscopo. Il personale militare della Guardia Costiera è rimasto sul posto per gli adempimenti di rito, coordinato dal comandante Giuseppe Panico, dalla sala operativa della Capitaneria di Porto.