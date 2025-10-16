Angelo porta a casa 17mila euro, vince la prudenza molisana ad Affari Tuoi

TERMOLI. Una partita carica di emozione, colpi di scena e genuina simpatia quella andata in onda stasera ad Affari Tuoi, che ha visto protagonista Angelo, elettricista di Agnone, accompagnato dal cugino Alessio. I due molisani hanno tenuto incollato il pubblico fino all’ultimo pacco, dimostrando lucidità, ironia e una buona dose di coraggio.

Sin dalle prime battute la coppia ha fatto intuire che la serata avrebbe avuto ritmo e spettacolo. Alessio, definito scherzosamente la “guardia del corpo” del cugino, ha aperto le danze centrando subito un Jackpot da €2.000 grazie al “Gennarino” trovato in un biglietto, accendendo lo studio in un boato di entusiasmo.

Il tabellone, subito promettente, ha spinto il Dottore a proporre un’offerta importante: €33.000, che con il Jackpot portavano il totale a €35.000. Ma Angelo, incoraggiato dal pubblico e da un macellaio abruzzese chiamato a sostenerlo, ha deciso di “tritare l’assegno” e andare avanti, scegliendo il rischio.

La puntata ha regalato momenti surreali e irresistibili, come l’incursione del “Senatore Antonio Razzi” trasformato in “ballerino per una notte”, in coppia con la ventriloqua Herbert. Un siparietto che ha mandato lo studio “in cortocircuito”, proprio come si addice a un elettricista molisano.

Il destino della partita è cambiato con il cambio del pacco: Angelo ha rinunciato al suo numero 2 per scegliere il numero 4, spiegando con semplicità disarmante: “Due più due fa quattro.” Una scelta dettata dal cuore più che dalla logica, che si sarebbe rivelata significativa.

Nonostante qualche momento di sfortuna — come l’eliminazione del pacco da €200.000 — la gestione del gioco è rimasta precisa. Angelo ha eliminato diverse cifre basse e, soprattutto, ha neutralizzato il temuto “pacco nero”, che conteneva solo €0.

La tensione è salita vertiginosamente quando in gioco sono rimaste solo tre cifre: €20, €500 e €30.000. Eliminato il pacco da €500, tutto si è ridotto a un testa a testa tra il rischio minimo e la possibilità di una vincita consistente.

Il Dottore ha allora offerto €15.000, spingendo Angelo a riflettere a lungo. Legato al numero 4 — “il giorno in cui mi sono fidanzato” — ha però scelto la via della prudenza, accettando l’offerta. Con il Jackpot iniziale, il bottino totale è salito a €17.000.

Solo alla fine, con la consueta rivelazione, è arrivata la scoperta amara: nel pacco numero 4 si nascondevano i €30.000, il premio più alto rimasto.

“Scegliere l’incerto, caro mio. Almeno in questo gioco,” ha commentato il conduttore con un sorriso, mentre il pubblico tributava un lungo applauso ad Angelo e Alessio.

Da Agnone tornano a casa con €17.000, ma soprattutto con il calore di una serata memorabile, fatta di emozione autentica e orgoglio molisano.

Eliana Ronzullo