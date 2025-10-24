“Arrendersi”: il nuovo singolo del cantautore termolese Rocco Cannarsa

TERMOLI. Alla mezzanotte e un minuto di ieri, giovedì 24 ottobre, è uscito su Spotify e YouTube il nuovo singolo del giovane cantautore termolese Rocco Cannarsa, figlio d’arte del professor Basso Cannarsa, noto musicista e maestro del coro e dell’orchestra Punto di Valore.

Rocco è un vero figlio della nostra terra: cresciuto fin da piccolo a pane e musica, tra strumenti, prove e concerti. Lo ricordiamo ancora, giovanissimo, in Piazza Duomo a Termoli, durante una manifestazione musicale. Allora era poco più che un adolescente, con i capelli lunghi sulle spalle: si sedette su una sedia, imbracciò la sua chitarra e iniziò a suonare con una delicatezza e una tecnica che lasciarono tutti incantati. In quel momento capimmo che in lui c’era stoffa vera.

Negli anni successivi, gli studi lo hanno portato fuori Termoli, ma la musica non l’ha mai abbandonata. Anzi, l’ha perfezionata, facendone una ragione di vita. A Firenze, dove oggi vive e studia, ha formato anche un suo gruppo musicale.

Con l’uscita di questo nuovo singolo, dal titolo “Arrendersi”, Rocco raccoglie i frutti della sua passione e della sua caparbietà nel credere fino in fondo in ciò che fa e crea, musicalmente parlando.

Abbiamo avuto il piacere di ascoltare in anteprima il brano, e possiamo dire che è coinvolgente e raffinato, impreziosito dalla voce calda e musicale di Rocco. Il pezzo, in versione live, è stato già presentato come apertura dei concerti estivi all’Arena del Mare 42/15, in occasione degli show di Gigi D’Alessio e Alessandra Amoroso.

A poche ore dalla pubblicazione sulle piattaforme digitali, Rocco ha voluto concedere alla nostra testata l’anteprima dell’ascolto di “Arrendersi”. Da parte nostra, i migliori auguri per la sua carriera di cantante e musicista: un talento termolese che, ne siamo certi, farà ancora molta strada.