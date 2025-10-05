Corazón”: Luis e F.P. Klan accendono l’autunno musicale a Termoli

TERMOLI. Cala il sipario su un’estate da ricordare per Luis, il carismatico rapper termolese, e per il suo collettivo F.P. Klan (Fenomeni Provinciali Klan).

Dopo aver infiammato spiagge e classifiche con la hit “Loca Loca”, Luis inaugura l’autunno con il suo nuovo singolo, “Corazón”, un brano che intreccia malinconia, gratitudine e una maturità artistica sempre più evidente.

Il nuovo singolo “Corazón” è uscito oggi, 5 ottobre 2025, ed è disponibile su YouTube.

Se “Loca Loca” era l’inno delle notti senza fine, “Corazón” ne rappresenta il risveglio dolceamaro.

In questo nuovo brano, Luis racconta con sincerità la fine di un amore estivo, una di quelle storie brevi ma intense, destinate a dissolversi con le prime brezze d’autunno.

Abbandonando i ritmi da club per un suono più intimo e riflessivo, il rapper mostra la propria versatilità e la capacità di trasformare l’esperienza personale in emozione collettiva.

“Corazón” diventa così un addio e, al tempo stesso, un tributo a un’estate di successi che ha consacrato Luis tra i protagonisti della scena musicale termolese.

L’uscita del nuovo singolo è anche l’occasione per celebrare il forte legame tra Luis e il suo collettivo, l’ormai consolidato F.P. Klan.

Il rapper ha voluto ringraziare pubblicamente il suo team e “tutte le persone che lo hanno sostenuto durante quest’estate 2025”, riconoscendo l’importanza del gruppo nella sua crescita artistica.

Ma F.P. Klan è molto più di un’etichetta musicale: è un movimento culturale che nasce dalla provincia e parla con autenticità.

Dietro ogni brano ci sono produttori, artisti e giovani creativi che condividono la stessa visione: dimostrare che il talento può sbocciare anche lontano dai grandi centri urbani.

Il tour estivo si chiude, ma l’energia di Luis non si ferma. Il rapper ha già annunciato un nuovo inedito in arrivo, un progetto che promette di coinvolgere l’intera comunità giovanile di Termoli.

“Voglio che la prossima canzone sia di tutti. Termoli sarà il nostro set, il nostro studio, la nostra voce”, ha anticipato Luis.

Un’idea che riporta il rap alle sue radici più autentiche: la condivisione, la strada, la comunità.

L’invito è aperto a giovani talenti, musicisti e appassionati pronti a contribuire alla prossima impresa musicale dei Fenomeni Provinciali.

L’estate è ormai un ricordo, ma la musica non si ferma.

Con “Corazón”, Luis e l’F.P. Klan salutano la stagione più calda dell’anno, accendendo una nuova fiamma destinata a illuminare l’autunno e l’inverno termolese.

Eliana Ronzullo.