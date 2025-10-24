Il Dj termolese Mark Di Meo al famoso Factory Town di Miami

TERMOLI. Il Dj e producer termolese Mark Di Meo, da dieci anni residente a Los Angeles, continua a portare in alto il nome della sua città natale. Dopo aver infiammato le estati termolesi con il progetto House Of Vibes, che ha trasformato il lungomare in veri e propri templi della musica elettronica, è pronto per un nuovo traguardo: il suo primo show al prestigioso Factory Town di Miami, in occasione dell’Art Basel, il 3 dicembre.

Factory Town è uno dei locali più rinomati degli Stati Uniti, gestito dal gruppo Insomniac, e ha ospitato artisti del calibro di Solomun, Tiesto, Richie Hawtin, Cloonee, Vintage Culture, Layla Benitez e molti altri. Per Mark, si tratta di un debutto che lui stesso definisce “assolutamente unico”, e che lo vedrà condividere la consolle con Hugel, Grossomoddo, Eran Hersh e altri artisti dell’etichetta Make The Girls Dance.

Mark Di Meo è oggi uno dei Dj italiani più quotati a livello internazionale. Ceo della Soulstice Music Label, ha suonato nei più grandi centri di clubbing del mondo: da New York a Tokyo, da Ibiza a Dubai, passando per Amsterdam, Miami e Hong Kong. Le sue produzioni, come “Tomala” e “Oriana” (in collaborazione con @mathieuruzofficial), sono state supportate da icone come Jamie Jones, Paco Osuna, Claptone, Shiba San e Pirupa, e continuano a scalare le classifiche globali.

A Termoli, Mark è una presenza fissa e amatissima. Ogni estate torna per animare le notti del Delfino Beach Club, dell’Oasi Village di Rio Vivo e dell’Arena del Mare, dove ha condiviso il palco con il francese Hugel, artista da oltre un miliardo di stream e protagonista di successi come “Morenita”, “Aguila” e “El Sueno”. Hugel, noto per il suo stile latino e la capacità di far ballare le folle da Tulum a Mykonos, sarà anche lui tra i protagonisti del set di Miami.

Un grande in bocca al lupo a Mark per questa nuova avventura americana, con l’orgoglio di Termoli che lo accompagna anche oltreoceano.

Mark Di Meo non è solo un Dj, ma anche ideatore di eventi come Soulstice Music Celebration, House Of Vibes e Suevian, che hanno portato in Italia e nel mondo artisti come Louie Vega, Kenny Carpenter, Yass, Hallex M, Guy Robin e molti altri. La sua carriera è un esempio di come talento, dedizione e radici ben salde possano portare lontano.

EB