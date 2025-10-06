La pioggia non ferma gli “Ultra maratoneti” nel borgo

TERMOLI. La prima edizione dell’Ultra Maratona del Borgo Antico si è conclusa tra applausi, pioggia e vento, regalando a Termoli una giornata di sport e di emozioni autentiche. Dopo una mattinata serena, con condizioni ideali per correre, nelle prime ore del pomeriggio il tempo si è improvvisamente ribaltato: il cielo si è oscurato, la pioggia ha iniziato a cadere con forza e un vento impetuoso ha investito il borgo antico, trasformando il tracciato in una sfida ancora più dura.

Il percorso, interamente rivestito in pietra, è diventato scivoloso e insidioso, costringendo gli atleti a rallentare per evitare cadute. Nonostante ciò, nessuno si è arreso: ogni partecipante ha continuato a correre con determinazione, affrontando le raffiche e l’acqua con la stessa forza del mare che bagna Termoli, impossibile da contenere e da fermare.

È sembrato quasi che il vento volesse interrompere la competizione, ma gli atleti, come le onde dell’Adriatico, hanno continuato ad avanzare con costanza e coraggio.

Al termine delle gare, dopo otto ore di fatica e passione, sono stati premiati i migliori di ciascuna categoria.

Nella prova delle sei ore, tra le donne ha trionfato Maria Domenica Gagliardi della ASD Progetto Running con 64,17 km, seguita da Tiziana Antonucci della Bergamo Stars Atletica con 54,87 km e da Manuela Di Tella con 53,94 km.

Tra gli uomini, primo posto per Riccardo Conversano dei Maratoneti Andriesi con 66,96 km, secondo posto ex aequo per Roberto Visocchi del CUS Cassino e Piero Cossalter della M.C. Manoppello Sogeda, entrambi con 60,45 km.

Nella gara delle otto ore, invece, tra le donne si è imposta Annalisa Fitti della ASD Tocco Runner con 83,7 km, davanti a Patrizia Pricci della AS Amatori Putignano con 79,98 km e a Barbara Cilli della Asd Podistica San Salvo con 64,17 km.

Nella categoria maschile, vittoria per Antonio Zaini della Apd Apologia “G” con 98,58 km, seguito da Alex Tucci della Ssd Il Crampo con 94,86 km e da Giacomo Piccolo dell’ASD Athletic Club Termoli con 81,84 km.

Tutti gli atleti si sono detti soddisfatti dei risultati ottenuti, consapevoli delle difficoltà affrontate e orgogliosi di aver portato a termine la gara.

La vincitrice Annalisa Fitti ha sottolineato che, con condizioni meteo diverse, i chilometri percorsi avrebbero potuto essere di più, ma l’esperienza resta indimenticabile e la location merita di essere rivissuta.

Anche Giacomo Piccolo, atleta termolese, ha commentato con orgoglio che Termoli è una città di mare, abituata ai venti, e che proprio per questo la gara è stata una vera prova di carattere.

Così si chiude la prima Ultra Maratona del Borgo Antico, segnata dalla fatica e dalla pioggia ma illuminata dalla forza e dalla determinazione dei suoi protagonisti, che, come il mare di Termoli, hanno dimostrato di non conoscere ostacoli.

Angelica Silvestri