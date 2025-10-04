Aurora Volley Ururi protagonista al Trofeo Coni 2025

URURI. Le società Aurora Volley Ururi e Nuova Pallavolo Campobasso hanno rappresentato con orgoglio la Fipav Molise alla decima edizione del Trofeo Coni, svoltosi a Lignano Sabbiadoro (Friuli-Venezia Giulia), una vera e propria “Mini Olimpiade” dedicata agli atleti under 14, con ben 48 discipline sportive e oltre 4.000 partecipanti da tutta Italia.

A guidare la delegazione molisana i tecnici Vincenzo Croce, Lucia De Socio e Raffaele Plescia, che hanno accompagnato gli atleti Gioele Salvatore, Luigi Occhionero, Andrea Gjipalay, Jeremy Palladino, Noemi Capaldo, Chloe Martino, Greta Pezzuto e Mariana Tramontano.

La squadra si è classificata al nono posto assoluto, superando compagini di regioni storicamente forti come Marche, Umbria, Lazio, Emilia-Romagna e persino la Lombardia, vincitrice del trofeo di quest’anno.

«Un’esperienza che ha lasciato il segno, non solo per il prestigio sportivo, ma anche per il valore umano e formativo che ha saputo trasmettere» il commento di Vincenzo Croce, che annuncia l’avvio di un’altra stagione agonistica, in quella che è l’età dell’oro per la pallavolo italiana, visto il duplice alloro iridato delle nazionali.