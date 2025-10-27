Prima trasferta fuori dalle mura molisane per le ragazze della Delfina Volley, battute a Pescara

TERMOLI. Prima trasferta fuori dalle mura molisane per le ragazze della Serie D della Delfina Volley School Termoli.

Nonostante il risultato finale, le ragazze della Delfina Volley Scholl Termoli hanno mostrato grinta e spirito combattivo nella trasferta contro la Gada Volley Pescara3, squadra ben organizzata e guidata con precisione da coach Poli.

Dopo un avvio promettente sullo 0-3, le padrone di casa hanno reagito con un break di sei punti che ha ribaltato l’inerzia del primo set. Le abruzzesi hanno preso il comando grazie a una serie di attacchi efficaci, ma le termolesi hanno risposto con una difesa tenace e una buona tenuta al servizio e in ricezione. Il parziale si è chiuso sul 25-14, ma con segnali incoraggianti sul piano dell’atteggiamento e della concentrazione.

Nel secondo e terzo set, la Gada Volley ha alzato ulteriormente il livello, mostrando maggiore incisività nel fondamentale della battuta. Le ragazze di mister Alfredo Mottola hanno faticato a trovare il cambio palla diretto, soffrendo sul primo tocco e non riuscendo a costruire con continuità. I parziali di 25-7 e 25-9 raccontano di una superiorità tecnica e tattica delle avversarie, ma non cancellano i progressi evidenziati in alcuni frangenti.

Ancora assente il centrale Federica Russo, si registra il debutto della giovane schiacciatrice Giada Siena, che ha portato entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. A fine gara, mister Mottola ha sottolineato l’importanza di continuare a lavorare con fiducia: “Si vedono miglioramenti che ci spingono a continuare in questa direzione.

Abbiamo incontrato un’ottima squadra, ben quadrata e che sbaglia poco. Complimenti a noi per l’impegno e complimenti agli avversari per la prestazione”.

Un passo alla volta, con testa e cuore, la Delfina Volley Scholl Termoli continua il suo percorso di crescita.

EB