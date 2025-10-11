Termoli Pallavolo debutta in serie B a Casoria

TERMOLI. Debutto in serie B per la Termoli Pallavolo, che dalle 17.30 se la vedrà col Casoria, proprio al PalaCasoria, nella provincia di Napoli.

Un traguardo storico: per la prima volta una squadra termolese scenderà in campo in una competizione di questo livello.

L’esordio non sarà dei più semplici, contro una formazione esperta e abituata a queste categorie. Ma l’entusiasmo è alle stelle.

Dopo una preseason intensa, fatta di impegno, crescita e tanto spirito di squadra, i ragazzi allenati da Peppe Del Fra sono pronti a dare tutto.

Ogni partita, ogni set e ogni punto avranno un peso enorme per raggiungere l’obiettivo principale: la salvezza. Ma, come ha ricordato più volte il coach, la società non ha posto obiettivi numerici: l’importante è fare bella figura, crescere e godersi questa straordinaria esperienza.

Abbiamo chiesto proprio a coach Peppe Del Fra come la squadra si sta preparando a questo debutto storico:

“Sappiamo che affronteremo squadre molto più esperte di noi, abituate da anni a calcare questi palcoscenici. Ma non dobbiamo avere paura di nessuno. I miei ragazzi sono pronti, non temono il confronto e venderanno sempre cara la pelle. Siamo una matricola, sì, ma determinata e orgogliosa. Come diceva Giovanni Trapattoni: ‘Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco’. E questo vale anche per i nostri avversari”.

