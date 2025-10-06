Termoli Pallavolo: presentata la nuova stagione

TERMOLI. Ospitati dall’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità (Ipseoa) di Termoli, con la dirigente professoressa Luana Occhionero entusiasta di accogliere l’evento, si è svolta la presentazione ufficiale delle squadre e della nuova stagione agonistica dell’Asd Termoli Pallavolo Immobiliare 0 Gruppo Occhionero.

Un appuntamento importante, che arriva dopo la straordinaria cavalcata vincente dello scorso campionato che ha portato la squadra maschile, allenata dal coach Peppe Del Fra, alla meritata promozione in Serie B interregionale.

Davanti a una platea prestigiosa, non sono mancati ospiti e rappresentanti istituzionali, tra cui:

Benito Suliani , presidente del Coni Molise

, presidente del Coni Molise Michele Barile , vicesindaco di Termoli e Assessore allo Sport, Cultura e Spettacolo

, vicesindaco di Termoli e Assessore allo Sport, Cultura e Spettacolo Vincenzo Croce , consigliere Fipav, in rappresentanza del presidente regionale Gennaro Niro

, consigliere Fipav, in rappresentanza del presidente regionale Luca Mainella , per l’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, a nome della direttrice prof.ssa Maricetta Chimisso

, per l’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, a nome della direttrice Angelo Campofredano, Coordinatore Regionale di Sport & Salute

In rappresentanza della Regione erano presenti Francesco Roberti, Presidente della Regione Molise, e il suo personale, l’Ass. Reg. Vincenzo Niro.

Naturalmente presente anche il presidente del sodalizio pallavolistico, Pino Ferrieri, figura di grande rilievo non solo nello sport ma anche nel sociale, in quanto presidente dell’Associazione Diabetici del Basso Molise e Cavaliere al servizio della Comunità Diabetica.

Durante la serata sono stati ringraziati e presentati anche i main sponsor, fondamentali per la crescita e la solidità della società, sia sotto il profilo economico sia in quello sportivo.

Presentazione delle squadre

Settore giovanile , autentica speranza per il futuro della pallavolo termolese, dove spicca l’impegno della famiglia Palli – Mauro, Barbara e i figli Costantino e Alessandro – veri motori della società

, autentica speranza per il futuro della pallavolo termolese, dove spicca l’impegno della famiglia – Mauro, Barbara e i figli Costantino e Alessandro – veri motori della società Formazione femminile , pronta ad affrontare con determinazione il campionato di Serie D Abruzzo

, pronta ad affrontare con determinazione il campionato di Serie D Abruzzo Squadra maschile di Serie B, artefice della splendida promozione, accompagnata dal suo sorprendente e apprezzato coach Giuseppe Del Fra

Toccante il momento in cui il presidente Ferrieri ha ricordato i padri fondatori della pallavolo termolese, tra cui l’indimenticabile professor Vitulli, la “Presidentissima” dottoressa Cinzia Portolan con il consorte Dino Sassano, e gli anni d’oro della Finemiro Pallavolo di Mario De Lena.

Se oggi il movimento pallavolistico termolese è ancora vivo e vitale, lo si deve a chi – fin dai tempi dei campi in cemento e brecciolino, quando cadere significava farsi male davvero – ha creduto in questo sport con passione, sacrificio e spirito positivo.

Un messaggio forte e autentico, che riassume il senso di appartenenza e perseveranza che anima la Termoli Pallavolo:

“Non mollare mai, anche davanti agli ostacoli più difficili”.

Buona stagione, Termoli Pallavolo!

Michele Trombetta