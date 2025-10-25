Termoli Pallavolo sconfitta 3-0 dal Valdiano Volley

TERMOLI. I ragazzi della Termoli Pallavolo restano a un punto in classifica. Terza giornata del campionato di Serie B, girone G, e arriva un’altra sconfitta per 3-0 in trasferta per la formazione termolese. Una partita che, stando ai parziali, appare sì a senso unico, ma non del tutto schiacciante: i padroni di casa hanno comunque mantenuto sempre il controllo del match.

Si sa, lo scotto del salto di categoria non è facile da assorbire in fretta. L’importante, però, è non farsi travolgere nel gioco e nei risultati pesanti. E fino ad oggi i ragazzi di coach Del Fra hanno dimostrato di saper reggere bene il confronto, anche contro squadre più esperte. Un segnale comunque positivo in vista del prosieguo della stagione.

VALDIANO VOLLEY (Sa) – TERMOLI PALLAVOLO 3-0

(parziali 25-19, 25-15, 25-17).

Michele Trombetta