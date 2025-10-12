Termoli Pallavolo sconfitta a Casoria, ma lotta in ogni set

TERMOLI. Prima di campionato ed esordio assoluto nel campionato cadetto per la Termoli Pallavolo, che esce sconfitta 3-0 dal parquet di Casoria, ma con la consapevolezza di aver giocato alla pari contro una squadra esperta e quotata. A guardare solo il punteggio finale, il 3-0 potrebbe sembrare un risultato netto. Ma chi conosce la pallavolo sa che i numeri, da soli, non raccontano tutta la verità. Basta dare un’occhiata ai parziali per capire che la matricola termolese non è mai stata realmente dominata.

In tutti e tre i set la squadra di coach Peppe Del Fra è rimasta pienamente in partita: nel primo set ha ceduto soltanto 25-21 dopo un lungo punto a punto, nel secondo si è fermata a 22, e nel terzo ha addirittura costretto il Casoria ai vantaggi, perdendo 27-25 dopo aver sfiorato l’impresa.

A 24 ore dal match, coach Del Fra ha commentato così la gara:

“Appena finita la partita non ero arrabbiato, anzi ero contento per come abbiamo giocato e per come abbiamo dato filo da torcere ai nostri avversari. Ma stamane, a mente fredda, la rabbia è salita, perché potevamo fare punti, magari vincere anche il terzo set e rendere la loro vittoria ancora più sofferta. Il fatto stesso che, a fine gara, i giocatori del Casoria e tutto l’ambiente abbiano esultato come se avessero vinto un trofeo la dice lunga su quanto abbiano dovuto faticare”.

Un’analisi lucida e condivisibile.

Il risultato “fotografico” dice 3-0, ma la prestazione parla di una squadra grintosa, compatta e mai doma, capace di tenere testa a un ambiente caldo e a un parquet ostico come quello partenopeo. Per essere un debutto in Serie B interregionale, l’esordio della Termoli Pallavolo può essere considerato più che positivo: il punteggio finale resta un dettaglio, perché ciò che conta è l’atteggiamento e la consapevolezza di poter competere a questi livelli.

I ragazzi di Del Fra, nonostante la poca esperienza, hanno dimostrato di avere gli attributi giusti per affrontare al meglio questa nuova e stimolante avventura.

Palacasoria – Domenico D’Alise, Casoria (NA)

VOLLEY CASORIA – OCCHIONERO TERMOLI PALLAVOLO CB 3-0

(Parziali: 25-21, 25-22, 27-25)

Michele Trombetta