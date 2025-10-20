Termoli pallavolo sconfitta al tie-break, primo punto in classifica

TERMOLI. Seconda giornata del campionato di Serie B Interregionale di volley maschile, e prima uscita casalinga per la matricola Occhionero Termoli Pallavolo, che al PalaSabetta ha lottato con il cuore contro la forte Autoambrosio Volley San Giuseppe Vesuviano Terzigno, cedendo soltanto al tie-break. Una sconfitta che lascia tanto amaro in bocca e parecchia rabbia, perché – come testimoniano i parziali – la squadra di coach Del Fra ha giocato alla pari, pagando forse un pizzico di sfortuna e qualche decisione arbitrale discutibile a favore dei campani.

Il primo set è stato equilibratissimo, giocato punto su punto fino al 21-25 finale. Nel secondo parziale, i termolesi hanno tirato fuori grinta e carattere, portando a casa il set ai vantaggi (29-27) grazie a una prova di grande determinazione e compattezza.

Nel terzo set qualcosa si è inceppato, e gli ospiti hanno approfittato del momento per imporsi 18-25. Ma nel quarto la reazione dei ragazzi giallorossi è stata da applausi: sotto pressione, Palli e compagni hanno trovato energie e convinzione per ribaltare la situazione, chiudendo 25-20 e trascinando la sfida al tie-break.

Anche il quinto set è stato combattuto fino all’ultimo pallone, ma a spuntarla sono stati i campani con il minimo scarto: 13-15.

Nonostante la sconfitta, la Termoli Pallavolo conquista il primo punto della stagione e dimostra di poter tenere testa a chiunque. Il gruppo di coach Del Fra ha mostrato carattere, personalità e una crescita evidente rispetto alla prima gara di Casoria.

Il rammarico per la vittoria sfumata è tanto, ma questa prestazione conferma che la Termoli Pallavolo rispetta tutti, ma non teme nessuno. La prima vittoria in Serie B è solo rimandata: con questo spirito, arriverà presto.

Serie B Interregionale – Girone G

Occhionero Termoli Pallavolo 2-Autoambrosio Volley S.G. Terzigno (NA) 3

(Parziali: 21-25, 29-27, 18-25, 25-20, 13-15)

Michele Trombetta