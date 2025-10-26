Trasferta senza punti anche per la Termoli Pallavolo femminile

TERMOLI. Weekend che non arride al volley termolese. Sconfitta esterna per la squadra femminile di Serie D della Termoli Pallavolo, ma come spesso accade nel volley, il risultato finale non racconta tutto, nell’impegno esterno a Montesilvano, per la terza giornata.

Un 3-0 nel tabellino può sembrare netto, ma nella pallavolo è spesso ingannevole. E infatti, se si scorrono i parziali dei tre set, si capisce subito che per le ragazze di Montesilvano non è stata affatto una passeggiat

La Julia Gas ha dovuto sudare per avere la meglio su Campofredano & C., con set chiusi a 25-20, 25-23 e 25-22: margini minimi che testimoniano l’equilibrio e l’intensità del match.

Le due squadre hanno dato vita a una partita combattuta e di buon livello tecnico. Le termolesi, pur uscendo sconfitte, confermano i notevoli progressi già visti in questo avvio di stagione. Una battuta d’arresto, sì, ma tutt’altro che un dramma: il gruppo guidato da coach Palli sta crescendo e lo sta dimostrando partita dopo partita.

Julia Gas Montesilvano–Termoli Pallavolo 3-0

(25-20, 25-23, 25-22)

Michele Trombetta