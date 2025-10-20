Volley femminile: prima vittoria in serie D e giovani in campo

Grande soddisfazione per la Delfina Volley School Termoli, che conquista la sua prima vittoria storica in Serie D, battendo Izzi Grafica Isernina 3-0 (15-25; 20-25; 23-25).
Nel sestetto iniziale, mister Mottola deve fare i conti con l’assenza del centrale Federica Russo, schierando in campo Marica Cutrera, che ricambia pienamente la fiducia del tecnico. Confermate Laura Falbo al centro, Sofia Pezzuto nel ruolo di libero e come schiacciatrici Maria Santoro e Claudia Muccino. In diagonale a Giorgia Di Felice, nel ruolo di schiacciatrice-opposta, scende in campo Alessandra Pezzano.
Il primo set si gioca punto a punto, ma sul 7-9 le termolesi trovano l’allungo e chiudono 15-25. Il secondo parziale è a senso unico fino al 9-14, con un momentaneo ritorno delle isernine: il set termina 20-25, segnando anche il debutto dell’opposta Felicia La Fratta, classe 2011.
Il terzo set parte come i precedenti, ma nella seconda parte qualche errore consente alle isernine di passare in vantaggio fino al 23-20. Grazie a una serie di cambi, all’ingresso di capitan Marika Petti e a due time out strategici, le termolesi riescono a chiudere 23-25, tra gli applausi dei tifosi.
«Si evidenzia una crescente aggressività in difesa e una maggiore convinzione dei propri mezzi, frutto del lavoro quotidiano in palestra», commenta mister Mottola.
Primo impegno anche per la Prima Divisione femminile
Al via anche la stagione della Prima Divisione, il massimo campionato regionale. Le nostre giovanissime atlete, per la maggior parte classe 2011, hanno disputato un’ottima prova contro Infrastrutture Srl Volley Isernia, sfiorando il punto grazie a una difesa efficiente e un servizio preciso, nonostante qualche ricezione altalenante.
Il match si è concluso 3-0 per le isernine (25-13; 25-19; 25-19), ma le prestazioni delle ragazze della Delfina Volley School Termoli confermano una crescita costante e promettente, segnando la strada per il lavoro futuro in palestra.