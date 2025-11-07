Campo da rugby e polo multifunzionale in contrada Porticone: parte la riqualificazione dell’area sportiva

TERMOLI. Un’ondata di novità sta per travolgere il quartiere periferico di Contrada Porticone. Con la Deliberazione n. 242, la Giunta Comunale di Termoli ha dato il via libera formale a un ambizioso progetto di riqualificazione che promette di trasformare un’area sportiva fatiscente in un polo multifunzionale a disposizione della cittadinanza.
L’iniziativa, promossa dall’associazione locale “Pro Loco Termoli Aps”, è stata accolta con entusiasmo dall’Amministrazione, che la considera in linea con gli obiettivi di promozione delle attività sportive e di rifunzionalizzazione delle aree comunali.
Nuovo Volto dell’Impianto
Il cuore del piano è la trasformazione radicale dell’attuale campo in terra battuta in un moderno e versatile impianto.
Il progetto prevede tre pilastri fondamentali:
- Campo Polivalente di Nuova Generazione: l’attuale campo in terra battuta sarà sostituito da un’area sportiva con manto in erba naturale, concepita per essere utilizzata sia per il calcio che per il rugby.
- Spazio per il Tiro con l’Arco: verrà realizzata una struttura dedicata al tiro con l’arco, ampliando così l’offerta sportiva del quartiere.
- Restyling Completo: è incluso un miglioramento generale e complessivo di tutta l’area circostante.
Corsa ai Fondi Regionali
Il voto della Giunta non è solo un atto di intenti, ma un passaggio cruciale per sbloccare i finanziamenti. Condividendo il progetto preliminare, l’Amministrazione autorizza di fatto l’associazione “Pro Loco Termoli Aps” a candidarsi per l’accesso a finanziamenti pubblici erogati dalla Regione Molise.
È importante sottolineare che, se i fondi verranno ottenuti e le opere realizzate, le nuove strutture sportive entreranno ufficialmente a far parte del patrimonio comunale, garantendo un beneficio duraturo per l’intera comunità di Termoli.
EB