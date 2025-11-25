Donna investita in via Asia, trasportata al San Timoteo

TERMOLI. Questa mattina, a Termoli, una donna è stata investita in via Asia, provocando grande apprensione tra residenti e passanti. L’incidente ha richiesto l’intervento immediato di Polizia Locale, 118 Molise e un’ambulanza con i volontari della Misericordia, oltre alla presenza del sindaco, giunto sul posto per monitorare la situazione.

Secondo le prime informazioni, la donna avrebbe riportato una sospetta frattura al femore ed è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso, in codice rosso per le cure necessarie. Gli operatori sanitari hanno prestato assistenza sul posto, stabilizzando la paziente prima del trasferimento in ospedale.