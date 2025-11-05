Giovedì 6 novembre l’ultimo saluto a Luigi Santone

SAN GIOVANNI IN GALDO. La comunità di San Giovanni in Galdo si prepara a dare l’ultimo saluto a Luigi Santone, il 34enne che nella giornata di ieri, martedì 4 novembre, ha perso la vita in un terribile incidente sulla Bifernina.

I funerali si terranno giovedì 6 novembre 2025 alle ore 15 nella Chiesa di San Germano a San Giovanni in Galdo. La camera ardente è stata allestita presso l’Ospedale “S. Timoteo” di Termoli.

La tragedia si è consumata, nella giornata di ieri martedì 4 novembre, al km 67 della statale Bifernina, dove la Ford Fiesta guidata da Luigi si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante che trasportava materiale ferroviario. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al giovane, mentre l’autista del camion è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia frentana, i Vigili del Fuoco e l’equipe medica del 118 Molise, che ha trasportato il camionista all’ospedale di Termoli per accertamenti.

La salma di Luigi è stata trasferita all’obitorio del San Timoteo nel tardo pomeriggio, dopo il nulla osta della Procura di Larino, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Ora si attende la decisione della magistratura sul referto medico-legale o sull’eventuale autopsia, prima della restituzione del corpo ai familiari.

Il sindaco di San Giovanni in Galdo, Domenico Credico, ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali, esprimendo vicinanza e solidarietà alla famiglia e alla comunità, profondamente scossa dalla perdita del giovane Luigi Santone.