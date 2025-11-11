Riapre l’ambulatorio di Cardiologia al San Timoteo: un servizio essenziale per la comunità

TERMOLI. Prosegue l’impegno per il rafforzamento dell’offerta sanitaria dell’Ospedale San Timoteo, un percorso che riguarda non solo le attività dei reparti dell’Uoc, ma anche i servizi ambulatoriali destinati alla cittadinanza.

“Un traguardo importante, poiché consente di restituire alla comunità un servizio essenziale, ora organizzato in maniera più efficiente e con standard qualitativi elevati”. Così il dottor Gianludovico Magri, direttore Cardiologia San Timoteo di Termoli

Al quarto piano della struttura tornano quindi visite ed esami specialistici fondamentali per la prevenzione e la gestione delle patologie cardiache.

Tra le prestazioni disponibili vi sono ecocardiogrammi transtoracici e transesofagei, con o senza mezzo di contrasto, test funzionali sia da sforzo fisico sia farmacologici, Ecg da sforzo, monitoraggi pressori delle 24 ore, Holter ECG e controlli elettronici per pacemaker, defibrillatori e loop recorder impiantabili.

Le prestazioni possono essere prenotate tramite impegnativa del Medico di Medicina Generale, garantendo così un accesso più semplice e organizzato per tutti i cittadini.