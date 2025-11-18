Stellantis in pausa per le festività: nuove disposizioni e organigramma aggiornato

TERMOLI. Durante la recente riunione del Comitato Esecutivo, l’azienda ha comunicato la chiusura dello stabilimento per le festività natalizie, prevista dal 24 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026.
Dal 1° dicembre 2025, inoltre, i turni di lavoro del GME (T4) per montaggio e lavorazione saranno ridotti a 15 turni, così come quelli del Basamento del GSE.
Per il 13 dicembre 2025 è in programma l’evento “Natale Bimbi” presso lo stabilimento, con il programma dettagliato che sarà reso noto nei prossimi giorni.
L’azienda ha anche illustrato il nuovo organigramma aziendale:
- Emiliano Norelli sarà il responsabile dell’area montaggio GME e GSE.
- Erminio De Chiara guiderà le aree lavorazioni GSE e GME.
- Gianni Di Cristofaro è il nuovo responsabile dell’unità cambio EDCT.
- Nicolino Di Lisio assumerà la responsabilità dell’area V6.
Queste modifiche segnano un aggiornamento importante nella gestione dello stabilimento, in vista delle festività e del nuovo anno lavorativo.