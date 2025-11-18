X
martedì 18 Novembre 2025
Stellantis in pausa per le festività: nuove disposizioni e organigramma aggiornato

  • Redazione
  • Apertura, Lavoro ed economia

TERMOLI. Durante la recente riunione del Comitato Esecutivo, l’azienda ha comunicato la chiusura dello stabilimento per le festività natalizie, prevista dal 24 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026.

Dal 1° dicembre 2025, inoltre, i turni di lavoro del GME (T4) per montaggio e lavorazione saranno ridotti a 15 turni, così come quelli del Basamento del GSE.

Per il 13 dicembre 2025 è in programma l’evento “Natale Bimbi” presso lo stabilimento, con il programma dettagliato che sarà reso noto nei prossimi giorni.

L’azienda ha anche illustrato il nuovo organigramma aziendale:

  • Emiliano Norelli sarà il responsabile dell’area montaggio GME e GSE.
  • Erminio De Chiara guiderà le aree lavorazioni GSE e GME.
  • Gianni Di Cristofaro è il nuovo responsabile dell’unità cambio EDCT.
  • Nicolino Di Lisio assumerà la responsabilità dell’area V6.

Queste modifiche segnano un aggiornamento importante nella gestione dello stabilimento, in vista delle festività e del nuovo anno lavorativo.