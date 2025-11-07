Termoli si prepara a un Natale magico: luminarie, musica e Capodanno in piazza

TERMOLI. Sta per arrivare il periodo più magico dell’anno. In televisione scorrono già gli spot natalizi, nei negozi compaiono i primi accenni di addobbi e l’atmosfera delle feste si fa sentire, lenta ma inesorabile. Termoli si prepara a vivere un Natale ricco di iniziative culturali, artistiche e di intrattenimento, pensate per tutti.

Le luminarie artistiche accenderanno vie e piazze della città, creando scenari suggestivi dove passeggiare e ammirare la magia del Natale. L’anno nuovo sarà accolto con il Capodanno in piazza, una serata di musica, spettacolo e fuochi d’artificio, per festeggiare insieme cittadini e turisti.

Le feste continueranno con eventi dedicati ai più piccoli, tra laboratori creativi, giochi e spettacoli, mentre gli appassionati di arte e cultura potranno partecipare a concerti, spettacoli teatrali, letture e masterclass, oltre a visite guidate per scoprire il patrimonio storico, artistico e naturalistico di Termoli.

Un posto speciale sarà riservato a Benito Jacovitti, illustre concittadino e maestro del fumetto, con mostre, concorsi ed eventi a lui dedicati. Per chi ama il gusto e le tradizioni locali, non mancheranno degustazioni di vini e prodotti tipici, veri e propri momenti di incontro e scoperta enogastronomica.

L’organizzazione degli eventi prevede anche la fornitura di palchi per gli spettacoli e il rispetto dei diritti SIAE, così da garantire la qualità di ogni iniziativa.

Anche se novembre è appena iniziato, Termoli già comincia a respirare l’aria natalizia.

AZ