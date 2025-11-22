Alfredo Marco Iacoviello brilla all’Ability Drive dei Monti Ernici

TERMOLI. Ha ripreso a mietere risultati Alfredo Marco Iacoviello, pilota di rally termolese che, con talento e determinazione, continua a portare in alto il nome della sua città.

Nel 2° Ability Drive dei Monti Ernici, disputato a Veroli, Iacoviello ha conquistato un brillante primo posto di classe e primo di gruppo, confermandosi tra i protagonisti assoluti della competizione.

Una prestazione maiuscola, frutto di dedizione, studio e grande sensibilità di guida: qualità che fanno di Alfredo un vero campione silenzioso, poco incline ai riflettori ma sempre pronto a parlare con i fatti, con il cronometro e con la pista.

Gara dopo gara, curva dopo curva, sta costruendo una carriera solida e credibile nel panorama rallistico, dimostrando che il talento, quando è accompagnato dal lavoro e dall’umiltà, porta lontano.

Termoli può andare fiera di lui: non solo per i risultati, ma per il modo in cui li conquista, con stile, rispetto e passione vera per questo sport.

Michele Trombetta