TERMOLI. Daniela D’Onofrio alla Half Marathon in Trentino.

Nella massiccia partecipazione (circa 6.200 runner all’edizione citata) della Garda Trentino Half Marathon, si è distinta con merito anche Daniela D’Onofrio, che rappresenta la nostra regione Molise. Era l’unica molisana iscritta tra tanti corridori provenienti da ogni parte del mondo, e ha portato a termine la mezza maratona (21 km) con un tempo di 1h 35’.

Il che è già di per sé un bel risultato: correre “una mezza” in 1h35’ significa mantenere un passo medio intorno ai 4’30’’/km, niente affatto male per una gara con forte partecipazione e un contesto internazionale.

Daniela ha avuto il coraggio di confrontarsi in una manifestazione di alto livello, non solo amatoriale.

Essere l’unica molisana in gara conferisce una valenza “da portabandiera” per la regione: da sola a rappresentare il Molise in un contesto nazionale/internazionale.

La sua prestazione va letta non solo in termini cronometrici: il fatto di esserci, di arrivare al traguardo, è già un bel segnale di impegno, allenamento e

Michele Trombetta