Esordio mondiale a 9 anni: il piccolo Jason Gioia ai campionati di freccette

TERMOLI. Si sono conclusi in Slovacchia, presso il complesso “X-Bionic Sphere” di Šamorín, i Campionati Mondiali di Freccette, il “World Soft Darts Championships”.

Anche un po’ del nostro Molise ha preso parte all’evento grazie al giovanissimo atleta termolese Jason Gioia, al suo esordio mondiale a soli 9 anni, il più piccolo partecipante della competizione.

Piccolo sì, ma con la mira di un vero campione, proprio come i suoi genitori Jhonny e Lenka, già noti in questo sport e tornati in pedana dopo dieci anni di pausa.

Un’esperienza, come sempre, bellissima e ricca di emozioni, vissuta come una grande famiglia: l’occasione per incontrare tanti amici e tornare a casa con ottimi risultati e un bagaglio pieno di ricordi.

Jason è tornato felice ed emozionato, entusiasta di aver visto da vicino tanti campioni che fino a ieri guardava solo in TV, e orgoglioso di aver potuto sostenere la nazionale italiana di freccette, nelle sue categorie maschile, femminile e juniores.

Michele Trombetta