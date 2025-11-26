Gli Arcieri del Mare profeti in patria ai campionati regionali indoor

TERMOLI. Dopo cinque anni di assenza dalle competizioni ufficiali, gli Arcieri del Mare di Termoli tornano a imporsi con forza e prestigio nella gara regionale 18 metri indoor disputata il 23 novembre, una giornata di sport e passione che ha visto il sodalizio primeggiare in numerose categorie e confermare la vitalità del movimento arcieristico locale: nell’Arco Olimpico Seniores maschili doppio podio con il primo posto di Francesco Caronchia (556 punti) e il secondo di Antonio D’Agata (536), mentre tra i Master Carmine Rossi conquista il terzo gradino con 524 punti e nell’Arco Nudo Seniores Guido Cannarsa si piazza terzo con esperienza e precisione.

Manifestazione a cui abbiamo riservato spazio nello scorso dell’ultimo weekend.

Sul fronte femminile Paola Travaglini ottiene un significativo quarto posto nell’Olimpico Seniores con 304 punti, mentre nell’Arco Nudo Seniores Manuela D’Aloisio e Valeria Acuerno si classificano rispettivamente quinta e sesta, segno della grinta delle amazzoni termolesi; dal settore giovanile arrivano conferme e promesse con il primo posto di Samuele Carriero nell’Olimpico Ragazzi maschile (397 punti) e quello di Rebecca Ricchezza nell’Olimpico Giovanissimi femminile (332 punti), a testimonianza di un futuro già presente; menzione speciale per Francesco Topini che ha scelto di competere con arco di legno Longbow e frecce tradizionali, richiamando lo spirito più autentico e antico del tiro con l’arco.

La manifestazione ha incoronato anche due campioni regionali assoluti di specialità 2025, con Antonio D’Agata nell’Arco Olimpico e Antonio Ricchezza nell’Arco Nudo, titoli che suggellano l’eccellente livello tecnico della squadra; il tiro con l’arco, lo sport più antico della modernità, trova così a Termoli la sua casa più viva grazie agli Arcieri del Mare, oggi la compagine più numerosa del Molise con oltre trenta atleti tesserati, protagonisti di un ritorno trionfale che tra podi, giovani promesse e titoli regionali conferma la forza e la crescita di un gruppo ormai punto di riferimento per l’intero movimento arcieristico regionale.

EB